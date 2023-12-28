СМИ: В 2023 году европейские машины в России покупали в 8,6 раза чаще китайских
В 2023 году россияне чаще покупали автомобили европейских, а не китайских брендов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аналитику технологической компании Inssmart.
В 2021 году продажи европейских автомобилей достигали 199,7 тысяч. В 2023 показатель прибавил 38,2%, увеличившись до 276 тысяч. Также россияне в 2023 году приобрели 32 тысячи китайских автомобилей, что на 83,9% больше, чем в 2021 году. Несмотря на значительный прирост, на данный момент европейскому автопрому отдают предпочтения в 8,6 раз чаще, чем китайскому.
Как отметил СЕО Inssmart Артур Коломиец, европейские автомобили нуждаются в регулярном обновлении ПО. Кроме того с санкциями часть функционала стала недоступна для россиян. Трудности возникают и с поставкой автозапчастей. В этих условиях все больше российских покупателей отдает предпочтение китайским автомобилям.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин сообщил, что китайские автомобили не смогут полностью заменить такие мировые автомобильные компании, как Mercedes и BMW, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru