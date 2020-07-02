СМИ узнали о компаниях, желающих выйти из списка системообразующих
Ряд компаний, стремившихся попасть в список системообразующих для получения господдержки в условиях пандемии коронавируса, теперь хотят выйти из этого перечня. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Как утверждается в материале, некоторые предприятия жалуются на избыточные требования по отчётности и сложные процедуры отбора – об этом, например, заявили в Nissan. Источники издания говорят, что претендующим на поддержку участникам списка приходится еженедельно готовить массу отчётов, причём некоторые данные «весьма чувствительны» - относятся к коммерческой тайне.
В списке системообразующих компаний 1335 организаций, 43% из которых работают в сфере промышленности, 14% - в сфере транспорта. Ряд компаний и вовсе не планирует обращаться за господдержкой. Это, в частности, «Автотор», НЛМК и «Совкомфлот».
Пока системообразующим компаниям выдано только 139 льготных кредитов на 130 миллиардов рублей.
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