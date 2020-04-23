Запускается программа поддержки системообразующих компаний на 1 трлн рублей

Механизм поддержки системообразующих предприятий России будет запущен на предстоящей неделе, его совокупный потенциал оценивается в 1 триллион рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с банкирами.

По словам Белоусова, цель четвертой программы поддержки бизнеса – выдать льготные кредиты на пополнение оборотных средств предприятий в объеме их среднемесячного запаса. Средства необходимы для поддержания ликвидности предприятий в условиях резкого замедления оборота денежных средств в связи с падением экономической активности.

Программа может охватить около 1 тысячи предприятий, сообщил Белоусов. «Системники» могут рассчитывать на реструктуризацию кредитов в объёме 200 миллиардов д рублей. В коротком списке на первоочередное получение такой возможности - 11 транспортных, 8 промышленных и 6 энергетических компаний, передает ТАСС.

