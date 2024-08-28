СМИ: Украина прекратила обслуживание обязательств по ряду кредитов и еврооблигаций
Правительство Украины приняло постановление о прекращении обслуживания обязательств Киева перед некоторыми кредиторами по кредитам, еврооблигациям, ВВП-варрантам. Об этом сообщил телеканал «Новости.LIVE».
В частности, с 3 сентября украинские власти прекращают обслуживание обязательств по кредиту Cargill Financial Services International, Inc, на конец июля долг Киева составлял около $700 млн. Кроме того, с 9 ноября будет прекращено обслуживание гарантийных обязательств по долгу по «зеленым» облигациям «Укрэнерго» 2021 года (почти $830 млн), с 31 мая следующего года — по платежам по ВВП-варрантам. Также решение Киева позволяет предоставить «выплату за согласие» — не более $246 млн — инвесторам, согласившимся на предложенные украинской стороной условия реструктуризации долга.
Как напомнило издание «Экономическая правда», минфин Украины ранее провел выплату по ВВП-варрантам — $200,6 млн, в том числе платеж за согласие на изменений условий, проценты на $130,1 млн, отсроченную сумму и проценты на $70,5 млн за увеличение ВВП в 2021 году. Киев должен был выплатить эти средства в 2023 году.
Между тем рейтинговое агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочного дефолта» из-за отсутствия выплат по купону евробондов-2026, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru