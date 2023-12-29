СМИ: Уходящий 2023 год станет худшим для доллара с начала пандемии
Уходящий 2023 год станет для доллара худшим со времен начала пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg. Отмечается, что ухудшение позиций валюты США продолжится и впредь — согласно прогнозам специалистов американского биржевого рынка, Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки, что негативно повлияет на привлекательность доллара.
Индекс американского доллара сократился почти на 3% в 2023 году — это самое резкое снижение с 2020 года. Особенно сильно сокращение стало заметным в четвертом квартале 2023 года одновременно с растущими прогнозами о смягчении политики ФРС в следующем году ввиду снижения темпов роста американской экономики. При таких условиях мировые центробанки смогут дольше сохранять ставки на высоком уровне.
Эксперты Market Risk Advisory (Япония) допускают укрепление доллара накануне президентских выборов в США в ноябре 2024 года, однако присутствие в числе кандидатов экс-главы Белого дома Дональда Трампа может спровоцировать волатильность валюты и политические потрясения.
В свою очередь стратег по операциям с фиксированным доходом и иностранной валюте SEB AB (Стокгольм, Швеция) Аманда Сундстрем заявила, что рынки готовы к так называемому сценарию «Златовласки», при котором ФРС снизит ставки настолько, чтобы стимулировать экономику без усиления инфляционного давления, что и определит динамику доллара США.
Ранее сообщалось, что курс доллара опустился 29 декабря ниже 89 рублей.
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