Курс доллара опустился ниже 89 рублей
29 декабря 202311:27
Рубль укрепляется по отношению к доллару - американская валюта торгуется ниже 89 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.
В то же время евро торгуется ниже 99 рублей. Юань продается за 12,51 рубля.
В первые часы торгов доллар на пике дорожал до 90,7 рубля, евро – до 100,33 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru