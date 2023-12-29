Курс доллара опустился ниже 89 рублей

Рубль укрепляется по отношению к доллару - американская валюта торгуется ниже 89 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Евро опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря

В то же время евро торгуется ниже 99 рублей. Юань продается за 12,51 рубля.

В первые часы торгов доллар на пике дорожал до 90,7 рубля, евро – до 100,33 рубля.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Курс ДоллараКурс Рубля

Горячие новости

Все новости

партнеры