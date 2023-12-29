Евро опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря
29 декабря 202311:00
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи.
Такие показатели зафиксированы впервые с 20 декабря. Европейская валюта на площадке подешевела до 98,98 рубля.
В то же время доллар на Мосбирже опустился до 89,52 рубля.
Днем ранее курс евро упал ниже 100 рублей, а доллар стоил менее 90 рублей, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru