Евро опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря

Такие показатели зафиксированы впервые с 20 декабря. Европейская валюта на площадке подешевела до 98,98 рубля.

В то же время доллар на Мосбирже опустился до 89,52 рубля.

Днем ранее курс евро упал ниже 100 рублей, а доллар стоил менее 90 рублей, напоминает RT.

