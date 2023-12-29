Евро опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи.

ЦБ: россияне в октябре нарастили покупки валюты в три раза

Такие показатели зафиксированы впервые с 20 декабря. Европейская валюта на площадке подешевела до 98,98 рубля.

В то же время доллар на Мосбирже опустился до 89,52 рубля.

Днем ранее курс евро упал ниже 100 рублей, а доллар стоил менее 90 рублей, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:"московская Биржа"Курс ДоллараКурс ЕвроКурс Валют

Горячие новости

Все новости

партнеры