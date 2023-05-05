Источник: Стороны не обсуждают конкретные сроки продления зерновой сделки

Участники зерновой сделки не обсуждают конкретных сроков продления действия соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства назвал подобные заявления «выдумками СМИ».

«Сейчас обсуждается вопрос устранения проблем для беспрепятственной работы механизма, в частности, вы знаете, устранение препятствий на пути экспорта российской продукции», — отметил источник.

По его словам, речь идет о страховании, доступе к портам и оплате продукции.

Ранее в МИД сообщили, что новый раунд консультаций по зерновой сделке с ООН пройдет в Москве 5 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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