Источник: Стороны не обсуждают конкретные сроки продления зерновой сделки
Участники зерновой сделки не обсуждают конкретных сроков продления действия соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Собеседник агентства назвал подобные заявления «выдумками СМИ».
«Сейчас обсуждается вопрос устранения проблем для беспрепятственной работы механизма, в частности, вы знаете, устранение препятствий на пути экспорта российской продукции», — отметил источник.
По его словам, речь идет о страховании, доступе к портам и оплате продукции.
Ранее в МИД сообщили, что новый раунд консультаций по зерновой сделке с ООН пройдет в Москве 5 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Источник: Стороны не обсуждают конкретные сроки продления зерновой сделки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru