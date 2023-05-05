В ООН рассказали об ожиданиях по зерновой сделке

ООН ожидает конструктивной дискуссии с участниками зерновой сделки на предстоящих переговорах в Стамбуле, заявил представитель организации Фархан Хак. Его слова приводит ТАСС.

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Предполагается, что переговоры позволят преодолеть трудности, а также позволят работать до «полного выполнения инициативы», сказал Хак.

Ранее военный политолог Олег Иванников рассказал о последствиях продления зерновой сделки российского военно-морского флота, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
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