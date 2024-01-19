СМИ: Турция сократила поставки в Россию под давлением США
В октябре и ноябре 2023 года экспортеры Турции заметно сократили поставки товаров двойного назначения в Россию, опасаясь санкций США. Об этом со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TurkStat) сообщает Forbes.
Уточняется, что зафиксировано снижение поставок в Россию электроники, чипов, оптических прицелов, полупроводников и аппаратуры для связи и навигации. Как пишет издание, тенденцию объясняют тем, что турецкие поставщики опасаются вторичных санкций США и Евросоюза.
В октябре 2023 года бюро промышленности и безопасности США представило список 45 категорий товаров для экспортного контроля. В результате суммарная стоимость поставок товаров двойного назначения из Турции в Россию упала до уровня в 8,4 миллиона долларов, что стало минимальным показателем с августа 2022 года.
Ранее сообщалось, что с 1 января банки Турции отказались обрабатывать транзакции с кредитными организациями России, опасаясь санкций США. Минторг республики уже заявил, что разберется в ситуации и решит проблему с платежами к началу февраля, сообщает «Радиоточка НСН».
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