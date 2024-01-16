Турецкие экспортеры заявили о проблемах с проведением платежей с РФ

Глава Ассамблеи экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе заявил, что проблемы в торговле с РФ участились в последние две-три недели. Он полагает, что трудности будут решены после января, пишет Reuters.

По информации ТАСС, проблемы связаны с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В феврале 2023 года Вашингтон предупредил Турцию о нежелательности поддержания активных экономических и финансовых связей с Россией.

В начале января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что объемы экспорта в Россию выросли на 17% и превысили $255 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

