СМИ: Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими
Банки Турции отказываются от работы с российскими кредитными организациями, опасаясь санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о разрыве корреспондентских отношений и приостановке обработки платежей, пишет RT. В то же время есть исключения, в том числе в отношении дочерних зарубежных банков в РФ.
Как отметил один из источников, ситуация обострилась в декабре и коснулась почти всех банков Турции.
«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — заявил один из собеседников газеты.
Ранее турецкие компании, поставляющие продукцию в РФ, рассказали о проблемах с проведением платежей. Ожидается, что сложности с переводами из России в Турцию решатся до конца недели, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru