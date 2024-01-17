СМИ: Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими

По данным издания, речь идет о разрыве корреспондентских отношений и приостановке обработки платежей, пишет RT. В то же время есть исключения, в том числе в отношении дочерних зарубежных банков в РФ.

Как отметил один из источников, ситуация обострилась в декабре и коснулась почти всех банков Турции.

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — заявил один из собеседников газеты.

Ранее турецкие компании, поставляющие продукцию в РФ, рассказали о проблемах с проведением платежей. Ожидается, что сложности с переводами из России в Турцию решатся до конца недели, пишет Ura.ru.

