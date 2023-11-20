СМИ: Цены на продукцию Adidas после возвращения бренда вырастут вдвое

Отмечается, что немецкий бренд одобрил поставки товара в Россию через ОАЭ, а первая партия прибудет в страну 25 ноября. Продукция Adidas появится в бывшем официальном магазине близ метро «Авиамоторная», однако она будет составлять не более 60% от всего ассортимента магазина — наряду с ней будет продаваться продукция Puma, Nike и других брендов. В свою очередь повышение цен объясняется особенностями логистики, курсом валют и эксклюзивностью после долгого простоя.

Также Mash сообщил, что работать в новых торговых точках станут в основном бывшие сотрудники фирменных магазинов Adidas. При этом прежних привилегий работникам ждать не стоит — им могут предложить лишь работу в разных концах Москвы с ненормированным графиком, а зарплата за сорокачасовую рабочую неделю составит 52 тысячи рублей после вычета налогов.

Ранее сообщалось, что российский аналог Zara Home и H&M Home — Redecoro — выйдет на российский рынок осенью 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

