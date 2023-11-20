СМИ: Цены на продукцию Adidas после возвращения бренда вырастут вдвое

Несмотря на возвращение бренда Adidas в Россию после 7 декабря, официальные магазины открываться не будут, цены на продукцию увеличатся почти в два раза, а условия труда персонала станут значительно хуже. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что немецкий бренд одобрил поставки товара в Россию через ОАЭ, а первая партия прибудет в страну 25 ноября. Продукция Adidas появится в бывшем официальном магазине близ метро «Авиамоторная», однако она будет составлять не более 60% от всего ассортимента магазина — наряду с ней будет продаваться продукция Puma, Nike и других брендов. В свою очередь повышение цен объясняется особенностями логистики, курсом валют и эксклюзивностью после долгого простоя.

Также Mash сообщил, что работать в новых торговых точках станут в основном бывшие сотрудники фирменных магазинов Adidas. При этом прежних привилегий работникам ждать не стоит — им могут предложить лишь работу в разных концах Москвы с ненормированным графиком, а зарплата за сорокачасовую рабочую неделю составит 52 тысячи рублей после вычета налогов.

Ранее сообщалось, что российский аналог Zara Home и H&M Home — Redecoro — выйдет на российский рынок осенью 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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