Суд арестовал активы российской «дочки» Adidas
Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы российской структуры немецкого производителя спортивной обуви и одежды Adidas, сообщает РИА Новости.
Имущества и счета дочерней структуры арестованы по заявлению ООО «Парк развлечений», владеющего торгово-развлекательным комплексом «Остров мечты» в Москве. Истец попросил взыскать около 420 миллионов рублей основного долга, 1,4 миллиарда убытков и 1,7 миллиарда неустойки.
Суд отметил, что российская дочерняя компания полностью контролировалась резидентом недружественной страны.
Ранее сообщалось, что Adidas продаст оставшиеся в России магазины. Генеральный директор компании Бьорн Гулден заявил, что чем раньше это произойдет, тем лучше, передает «Радиоточка НСН».
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