Суд арестовал активы российской «дочки» Adidas

Имущества и счета дочерней структуры арестованы по заявлению ООО «Парк развлечений», владеющего торгово-развлекательным комплексом «Остров мечты» в Москве. Истец попросил взыскать около 420 миллионов рублей основного долга, 1,4 миллиарда убытков и 1,7 миллиарда неустойки.

Суд отметил, что российская дочерняя компания полностью контролировалась резидентом недружественной страны.

Ранее сообщалось, что Adidas продаст оставшиеся в России магазины. Генеральный директор компании Бьорн Гулден заявил, что чем раньше это произойдет, тем лучше, передает «Радиоточка НСН».

