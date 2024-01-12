СМИ: цены на морские перевозки по Суэцкому каналу выросли на 310%
Стоимость морских перевозок через Суэцкий канал сильно выросла, сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на датскую транспортно-логистическую компанию DSV.
Расценки на транзит кратчайшим путем из Китая в Европу взлетели до 3,1 тысячи долларов за контейнер. С ноября 2023 года торговый индекс Shanghai Containerised Freight Index (SCFI), который отражает стоимость перевозок, вырос на 310%.
Причиной роста цен выступает обострение конфликта в Красном море с участием йеменских хуситов. Перевозчики вынуждены избегать Суэцкого канала и выбирать маршрут вокруг Африки.
Ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак сообщила, что из-за атак хуситов объем перевозок по Суэцкому каналу упал на 28%, отмечает «Радиоточка НСН».
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