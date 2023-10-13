СМИ: цены на красную рыбу в России не падают, несмотря на рекордную добычу

В порты траулеры возвращаются загруженными под завязку. Как заявил председатель рыбного союза Александр Панин, в этом году фиксируется второй по величине объем вылова – добыто более 600 тысяч тонн дальневосточных лососей, из них 380 тысяч тонн – горбуша.

Вылов красной рыбы на Дальнем Востоке всего за год вырос больше, чем в два раза. При этом цены на рыбу только растут. Лосось, например, подорожал почти на четверть.

В антимонопольной службе заявили, что цены на рыбу государство не регулирует. Тем не менее, в правительстве пытаются решить проблему. В нескольких дальневосточных регионах запускают социальные программы: часть улова продают практически по себестоимости, распространяя его в местных магазинах.

Ранее россиянам назвали сроки снижения цен на красную икру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

