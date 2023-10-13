СМИ: цены на красную рыбу в России не падают, несмотря на рекордную добычу
В России вылов красной рыбы бьет рекорды, а цены в магазинах при этом не снижаются, сообщает «РЕН ТВ».
В порты траулеры возвращаются загруженными под завязку. Как заявил председатель рыбного союза Александр Панин, в этом году фиксируется второй по величине объем вылова – добыто более 600 тысяч тонн дальневосточных лососей, из них 380 тысяч тонн – горбуша.
Вылов красной рыбы на Дальнем Востоке всего за год вырос больше, чем в два раза. При этом цены на рыбу только растут. Лосось, например, подорожал почти на четверть.
В антимонопольной службе заявили, что цены на рыбу государство не регулирует. Тем не менее, в правительстве пытаются решить проблему. В нескольких дальневосточных регионах запускают социальные программы: часть улова продают практически по себестоимости, распространяя его в местных магазинах.
Ранее россиянам назвали сроки снижения цен на красную икру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: Дефицит топлива в ЕС связан с вводом потолка цен на российскую нефть
- Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна 10 терактам 11 сентября
- СМИ: цены на красную рыбу в России не падают, несмотря на рекордную добычу
- Вашингтон допустил переговоры с ХАМАС по теме освобождения американских заложников
- Глава Пентагона Остин посетит Израиль 13 октября
- Под Саратовом столкнулись три грузовика и легковушка
- Годовая инфляция в Аргентине приблизилась к 140%
- В Белгородской области ПВО сбила беспилотник самолетного типа
- Отсидевшего 30 лет за изнасилование американца признали невиновным
- На окраине Брянска подавили БПЛА самолетного типа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru