СМИ: Центробанк повысит ключевую ставку до 16% годовых
Банк России на заседании 15 декабря повысит ключевую ставку до 16% годовых. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные аналитиков.
Так, 16 из 23 экспертов считают, что ключевая ставка вырастет на 100 базисных пунктов, до 16%. Еще трое аналитиков допустили увеличение показателя до 17%. Другие опрошенные прогнозируют как повышение, так и сохранение ключевой ставки на уровне 15%.
Специалисты отмечают, что ситуация связана со значительным превышением инфляцией целевого уровня, установленного Центробанком.
Аналогичный опрос провело РБК. По данным издания, 22 из 31 эксперта уверены в повышении ставки ЦБ до 16% годовых, четверо специалистов допустили ее рост до 17%, двое аналитиков считают, что ключевую ставку повысят до 15,5%. При этом трое экспертов предположили, что ключевая ставка останется прежней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru