СМИ: Центробанк повысит ключевую ставку до 16% годовых

Так, 16 из 23 экспертов считают, что ключевая ставка вырастет на 100 базисных пунктов, до 16%. Еще трое аналитиков допустили увеличение показателя до 17%. Другие опрошенные прогнозируют как повышение, так и сохранение ключевой ставки на уровне 15%.

Специалисты отмечают, что ситуация связана со значительным превышением инфляцией целевого уровня, установленного Центробанком.

Аналогичный опрос провело РБК. По данным издания, 22 из 31 эксперта уверены в повышении ставки ЦБ до 16% годовых, четверо специалистов допустили ее рост до 17%, двое аналитиков считают, что ключевую ставку повысят до 15,5%. При этом трое экспертов предположили, что ключевая ставка останется прежней.

