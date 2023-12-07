Путин поддержал повышение ключевой ставки ЦБ РФ

Выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!», он отметил, что судя по цифрам, направление развития выстраивается правильно.

«В целом, нужное направление развития, в принятии решений, оно финансовыми, экономическими областями страны, оно всё-таки находится и оно выстраивается в целом, в правильном направлении», - сказал глава государства.

Ранее Центробанк поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Регулятор допустил вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, если инфляционное давление продолжит расти, напоминает «Радиоточка НСН».

