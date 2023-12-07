Путин поддержал повышение ключевой ставки ЦБ РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что споры о ключевой ставке Центробанка России никогда не утихают, сообщает РИА Новости.
Выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!», он отметил, что судя по цифрам, направление развития выстраивается правильно.
«В целом, нужное направление развития, в принятии решений, оно финансовыми, экономическими областями страны, оно всё-таки находится и оно выстраивается в целом, в правильном направлении», - сказал глава государства.
Ранее Центробанк поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Регулятор допустил вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, если инфляционное давление продолжит расти, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru