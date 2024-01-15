СМИ: Центробанк планирует поднять штрафы для банков за обман клиентов

На данный момент при нарушении кредитной организацией требований антиотмывочного законодательства регулятор имеет право взыскивать штраф в размере до 0,1% размера собственных средств (капитала), и не менее 100 тысяч рублей. Однако в Центробанке рассматривают возможность увеличить штрафы до 1% от размера капитала.

Как уточняет газета, собственные средства «Сбербанка» составляют около шести триллионов рублей. Капиталы ВТБ и «Газпромбанка» превышают триллион рублей. Увеличение процента штрафов кратно увеличит суммы платежей и позволит на корню пресечь желание кредитных организаций заниматься мисселингом, сообщает СМИ со ссылкой на источники. В случае принятия инициативы, штрафы могут быть увеличены уже в 2024 году.

Ранее стало известно, что выдача кредитов в декабре прошлого года упала в России до минимума за пять лет. Общая сумма задолженности у россиян составила 429 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».