Банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Кредитные организации будут обязаны возвращать клиентам средства, украденные мошенниками, пишет РБК.

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Закон вступает в силу 25 июля 2024 года. В Центральном банке России отметили, что новая норма позволит противодействовать мошенническим схемам с использованием методов социальной инженерии.

На возврат денег можно будет рассчитывать, если банк совершил перевод на мошеннический счет, находящийся в специальной базе ЦБ. Кроме того, банки обязали возвращать средства при утере клиентом карты и использовании ее без ведома пострадавшего.

Ранее сообщалось, что с новым видом мошенничества столкнулись пользователи онлайн-кинотетеатров, которые пытаются оформить промоподписку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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