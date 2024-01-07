Банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Закон вступает в силу 25 июля 2024 года. В Центральном банке России отметили, что новая норма позволит противодействовать мошенническим схемам с использованием методов социальной инженерии.

На возврат денег можно будет рассчитывать, если банк совершил перевод на мошеннический счет, находящийся в специальной базе ЦБ. Кроме того, банки обязали возвращать средства при утере клиентом карты и использовании ее без ведома пострадавшего.

Ранее сообщалось, что с новым видом мошенничества столкнулись пользователи онлайн-кинотетеатров, которые пытаются оформить промоподписку, передает «Радиоточка НСН».

