СМИ: ЦБ введет новые правила оценки риска обналичивания денег

ЦБ планирует запустить с банками единую платформу, с помощью которой они совместно смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания. Планируется, что «антиотмывочная» межбанковская платформа будет запущена в конце 2021 года — начале 2022 года.

Разработку документа регулятор ведет вместе с Росфинмониторингом.

Ранее сообщалось, что криптовалюты в России получат статус имущества. По словам экспертов, таким образом власти хотят установить прозрачные и понятные правила на рынке цифровых денег и минимизировать риски финансовых преступлений, пишет RT.



