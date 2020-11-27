СМИ: ЦБ введет новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России намерен расширить свои функции и заняться проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом говорится в проекте поправок в антиотмывочное законодательство, сообщает РБК.

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ЦБ планирует запустить с банками единую платформу, с помощью которой они совместно смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания. Планируется, что «антиотмывочная» межбанковская платформа будет запущена в конце 2021 года — начале 2022 года.

Разработку документа регулятор ведет вместе с Росфинмониторингом.

Ранее сообщалось, что криптовалюты в России получат статус имущества. По словам экспертов, таким образом власти хотят установить прозрачные и понятные правила на рынке цифровых денег и минимизировать риски финансовых преступлений, пишет RT.

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