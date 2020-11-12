Минфин предложил лишать свободы за незадекларированные операции с криптовалютой

Новые поправки Минфина в уголовный кодекс допускают лишение свободы сроком до трех лет владельцам криптовалют, если они как минимум два раза в течение трех лет не отчитывались перед налоговой об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За незадекларированные операции с цифровой валютой, превышающие 15 миллионов рублей, предусмотрено наказание в виде обязательных работ или ареста сроком до шести месяцев.

В Минфине объяснили новую законодательную инициативу желанием снизить количество операций с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Чиновников обяжут декларировать криптовалюту

Управляющий партнер Pen&Paper Алексей Добрынин в разговоре с РБК напомнил, что на сегодняшний день уголовный кодекс не предусматривает наказание за неуведомление о сделках с имуществом или о проведенных операциях с валютой. Он посчитал, что уголовное наказание за операции с криптовалютой является чрезмерным, так как они не представляют общественной опасности.

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ФОТО: flickr.com // Gilalo Com
ТЕГИ:ЗаконопроектУголовное НаказаниеМинфинКриптовалюта
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