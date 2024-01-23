СМИ: ЦБ не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

Центробанк не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ЦБ.

Отмечается, что Банк России счел влияние этой меры на валютный рынок умеренным по сравнению с влиянием проводимой денежно-кредитной политики, включая изменение размера ключевой ставки.

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При этом российское правительство поддержало продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами из России до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ в октябре 2023 года. Требования о зачислении на российские счета от 80% валютной выручки и о продаже 90% от этого объема начали действовать 16 октября 2023 года. Предполагалось, что соответствующая мера вводится до 30 апреля 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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