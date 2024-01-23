СМИ: ЦБ не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

При этом российское правительство поддержало продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами из России до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ в октябре 2023 года. Требования о зачислении на российские счета от 80% валютной выручки и о продаже 90% от этого объема начали действовать 16 октября 2023 года. Предполагалось, что соответствующая мера вводится до 30 апреля 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

