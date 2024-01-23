СМИ: ЦБ не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки
Центробанк не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ЦБ.
Отмечается, что Банк России счел влияние этой меры на валютный рынок умеренным по сравнению с влиянием проводимой денежно-кредитной политики, включая изменение размера ключевой ставки.
При этом российское правительство поддержало продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами из России до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ в октябре 2023 года. Требования о зачислении на российские счета от 80% валютной выручки и о продаже 90% от этого объема начали действовать 16 октября 2023 года. Предполагалось, что соответствующая мера вводится до 30 апреля 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru