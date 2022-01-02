СМИ: Транзит российского газа через Украину в Словакию снизился почти на 42%

Уточняется, что прокачка через пограничный пункт Велке Капушаны упала с 84 до 49 миллионов кубометров газа.

Сокращение транзита на украинском направлении происходит на фоне того, что «Газпром» не бронирует мощности газопровода «Ямал — Европа» для транзита топлива через Польшу с 20 декабря. Действия компании связаны с тем, что такие клиенты, как Франция и Германия, выбрав законтрактованные объемы топлива, не выставляют новых заявок. При этом «Газпром» заверил, что готов обеспечить поставки дополнительных объемов газа по долгосрочным контрактам и дешевле спота, отмечает РИА Новости.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в условиях европейской системы прокачки газа Украине не нужен долгосрочный договор на транзит газа.

