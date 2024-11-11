Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Новый состав администрации США может быть выгоден Маску
- В МВД Молдавии заявили, что слежка по делу о подкупе велась за тысячами избирателей
- СМИ: Торговые сети уведомили о снижении цен на сливочное масло
- Москва и Киев заявили о крупнейших атаках беспилотников
- Застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту прибыл в Китай
- В Госдуме предложили ограничить срок аренды жилья мигрантам
- Шольц: Скоро наступит «подходящее время» для разговора с Путиным
- Осужденный за убийство жены Бишимбаев исчез из колонии
- На Солнце произошла вспышка класса M
- СМИ: Россия сосредоточила в Курской области многотысячную группировку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru