«Союзмолоко»: Сливочное масло подорожало из-за роста потребления мороженого

Резкое удорожание сливочного масла на полках российских магазинов и торговых сетей связали с ростом потребления мороженного в России. Об этом заявил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов, сообщает Ura.ru.

В Россию стали поставлять сливочное масло из Турции

По его словам, прирост производства этого лакомства в стране составил около 24%. Белов также отметил, что больший расход сливок, которые используют при изготовлении мороженного уже сказался на производстве сыров и продуктов для гостиниц и кафе.

«Это одна из причин, почему на рынке сливочного масла и сливок сложилась напряженная ситуация», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что ФАС проверит правомерность оптовых цен на хлеб, муку и масло, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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