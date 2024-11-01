«Союзмолоко»: Сливочное масло подорожало из-за роста потребления мороженого

По его словам, прирост производства этого лакомства в стране составил около 24%. Белов также отметил, что больший расход сливок, которые используют при изготовлении мороженного уже сказался на производстве сыров и продуктов для гостиниц и кафе.

«Это одна из причин, почему на рынке сливочного масла и сливок сложилась напряженная ситуация», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что ФАС проверит правомерность оптовых цен на хлеб, муку и масло, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

