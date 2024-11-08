Цены на сливочное масло в России выросли на 1,4% за неделю
С 29 октября по 5 ноября 2024 года цены на сливочное масло в России увеличились на 1,4%. С начала года стоимость масла выросла на 28%, следует из данных Росстата.
Помимо этого, за этот период подорожали другие продукты, включая сметану (+1%), молоко пастеризованное (+0,9%) и рыбу мороженую (+0,8%).
В то же время цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 4%, с наибольшим увеличением на огурцы (+8,6%) и лук репчатый (+6,3%).
Наблюдается также снижение цен на некоторые товары, такие как смеси для детского питания и гречневая крупа, которые подешевели на 0,5%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru