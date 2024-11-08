Цены на сливочное масло в России выросли на 1,4% за неделю

С 29 октября по 5 ноября 2024 года цены на сливочное масло в России увеличились на 1,4%. С начала года стоимость масла выросла на 28%, следует из данных Росстата.

Помимо этого, за этот период подорожали другие продукты, включая сметану (+1%), молоко пастеризованное (+0,9%) и рыбу мороженую (+0,8%).