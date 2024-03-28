«Теневой флот»: Россия не заметит ужесточения потолка цен на нефть от США
Игорь Юшков заявил НСН, что теневой флот уже сформирован, Россия и партнеры научились обходить ограничения.
Россия не заметит ужесточения потолка цен на нефть от США, так как теневой флот уже сформирован, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, заявил помощник госсекретаря Джеффри Пайатт, передает ТАСС.
«На самом деле размер потолка цены не играет никакой роли, что он будет 30 долларов, что он сейчас 60. Это ничего не изменит, потому что уже сформирован тот самый теневой флот. Танкеры, которые принадлежат разным офшорам, они перевозят российскую нефть, игнорируя потолок цены. Важен сам факт потолка, он был уже принят, флот уже сформировался. Если бы потолка не было, стоимость перевозки была бы чуть ниже для российских компаний, они больше прибыли бы получали. Посчитать эти дополнительные расходы невозможно. При перевозке никто не смотрит на размер потолка. Сам потолок цены – это не запрет покупать российскую нефть, если она дороже 60 долларов, это запрет ее перевозить и страховать перевозку, мы страхуем и перевозим не через западные компании сегодня», - рассказал он.
Ранее из-за санкций США индийские частные и государственные НПЗ отказываются принимать российскую нефть на крупных танкерах, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru