СМИ: Темпы роста предложения квартир в новостройках Москвы упали в 42 раза
Темпы роста предложений квартир и апартаментов в новостройках Москвы сократились в 42 раза, передает «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова.
По его словам, с апреля 2022 года по апрель 2023 года число продающихся квартир и апартаментов в столице выросло на 46,5%, а с апреля 2023 по апрель 2024 года - на 1,1%.
Сырцов отметил, что в апреле 2024 года 72,54 тысячи апартаментов и квартир в новостройках столицы было выставлено на продажу. Так, за месяц объем предложения в Москвы увеличился на 0,6%, а за год - на 1,1%.
Ранее инженер, эксперт в сфере строительства Сергей Бакин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что цены на стройматериалы взлетят на 20% к середине лета, а на некоторые позиции еще больше.
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