СМИ: техобслуживание у российских автодилеров подорожало почти в два раза

В России стоимость планового технического обслуживания автомобилей у официальных дилеров выросла на 30–100% за последние 1,5 года, сообщают «Известия».

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Как говорят представители отрасли, в настоящее время дешевле сотрудничать с «гаражными» сервисами, однако при этом существуют риски. Техобслуживание подорожало из-за сложностей с поставками запчастей, отказа автопроизводителей Запада компенсировать часть работ, а также из-за колебания курса рубля и кадровым голодом.

Падение курса рубля повлекло за собой подорожание и запчастей, и техобслуживания, и топлива, и страховки, и, наконец, самих автомобилей. Об этом НСН заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

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ФОТО: РИА Новости
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