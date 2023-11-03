СМИ: техобслуживание у российских автодилеров подорожало почти в два раза
В России стоимость планового технического обслуживания автомобилей у официальных дилеров выросла на 30–100% за последние 1,5 года, сообщают «Известия».
Как говорят представители отрасли, в настоящее время дешевле сотрудничать с «гаражными» сервисами, однако при этом существуют риски. Техобслуживание подорожало из-за сложностей с поставками запчастей, отказа автопроизводителей Запада компенсировать часть работ, а также из-за колебания курса рубля и кадровым голодом.
Падение курса рубля повлекло за собой подорожание и запчастей, и техобслуживания, и топлива, и страховки, и, наконец, самих автомобилей. Об этом НСН заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru