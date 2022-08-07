СМИ: Сухогруз с украинским зерном изменил маршрут

Сухогруз «Разони», груженый украинским зерном, поменял маршрут. Предполагается, что он направляется в Триполи, куда прибудет утром, 9 августа, передает ТАСС, ссылаясь на источник в портовой администрации.

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«Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», — уточнил источник агентства.

Данные о том, в какой порт сухогруз зайдет по пути к побережью Ливана, не сообщаются.

Ранее стало известно, что 5 августа Украина планировала направить несколько сухогрузов с зерном. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Соглашение о вывозе зерна с территории Украины по Черному морю было подписано 22 июля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудноУкраинаЗерно
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