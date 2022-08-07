СМИ: Сухогруз с украинским зерном изменил маршрут

«Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», — уточнил источник агентства.

Данные о том, в какой порт сухогруз зайдет по пути к побережью Ливана, не сообщаются.

Ранее стало известно, что 5 августа Украина планировала направить несколько сухогрузов с зерном. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Соглашение о вывозе зерна с территории Украины по Черному морю было подписано 22 июля.

