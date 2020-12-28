СМИ: Строительство отрезка «Северного потока-2» в зоне ФРГ завершено

Отмечается, что старт укладки труб в в исключительной экономической зоне Дании планируется в середине января.

Работы по строительству «Северного потока-2» были возобновлены 11 декабря. Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснял НСН, что угрозы и санкции противников газопровода уже не смогут остановить его достройку.

