СМИ: В ЕС заморозили 28 млрд евро российских и белорусских активов

Страны Евросоюза заморозили порядка 28 млрд евро активов бизнесменов и компаний из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

ЕС включил в санкционный режим возможность конфискации финансовых активов

«На данный момент страны-члены ЕС заморозили около 28 миллиардов евро активов, принадлежащих российским и белорусским олигархам и компаниям», — отметил собеседник агентства.

Брюссель хотел бы использовать средства на украинском направлении.

Между тем СМИ сообщили, что страны Группы семи в последние недели активизировали переговоры о конфискации части замороженных российских активов. Передача части из $300 млрд, принадлежащих РФ, могла бы стать «альтернативным источником» финансирования Киева, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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