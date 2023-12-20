СМИ: В ЕС заморозили 28 млрд евро российских и белорусских активов
Страны Евросоюза заморозили порядка 28 млрд евро активов бизнесменов и компаний из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Еврокомиссии.
«На данный момент страны-члены ЕС заморозили около 28 миллиардов евро активов, принадлежащих российским и белорусским олигархам и компаниям», — отметил собеседник агентства.
Брюссель хотел бы использовать средства на украинском направлении.
Между тем СМИ сообщили, что страны Группы семи в последние недели активизировали переговоры о конфискации части замороженных российских активов. Передача части из $300 млрд, принадлежащих РФ, могла бы стать «альтернативным источником» финансирования Киева, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия намерена конфисковать 720 миллионов евро замороженных активов России
- СМИ: На Западе усомнились, что Россия не нарушает обязательства перед ОПЕК+
- Орбакайте, Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime»
- СМИ: Минфин не поддержал новый законопроект о похоронном деле
- Команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов
- Bridgestone продаст российские активы холдингу S8 Capital
- Новый теннисный центр на северо-западе Москвы примет состязания мирового уровня
- Аэропорт Волгограда снял временные ограничения работы
- СМИ: В ЕС заморозили 28 млрд евро российских и белорусских активов
- «Киевстар» объяснил новый сбой стабилизационными работами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru