Германия намерена конфисковать 720 миллионов евро замороженных активов России
Генеральная прокуратура Германии хочет изъять российские активы на сумму более €720 млн, Spiegel со ссылкой на заявление ведомства.
Если перевод средств будет признан попыткой обойти санкции ЕС, замороженные активы России по решению суда могут поступить в государственную казну ФРГ. В этом случае национальная клиринговая корпорация (НКК), дочерняя компания Московской фондовой биржи, переведет средства со счета в банке JP Morgan в Commerzbank.
В общей сложности в Германии заморожены €5 миллиардов. Однако их сложно установить, поскольку они «прячутся» за корпоративными структурами, сообщает издание.
Ранее СМИ сообщали о том, что представители стран Группы семи активизировали переговоры по использованию конфискованных активов России, передает «Радиоточка НСН».
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