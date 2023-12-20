Германия намерена конфисковать 720 миллионов евро замороженных активов России

Генеральная прокуратура Германии хочет изъять российские активы на сумму более €720 млн, Spiegel со ссылкой на заявление ведомства.

СМИ: Страны G7 ведут переговоры по использованию российских активов

Если перевод средств будет признан попыткой обойти санкции ЕС, замороженные активы России по решению суда могут поступить в государственную казну ФРГ. В этом случае национальная клиринговая корпорация (НКК), дочерняя компания Московской фондовой биржи, переведет средства со счета в банке JP Morgan в Commerzbank.

В общей сложности в Германии заморожены 5 миллиардов. Однако их сложно установить, поскольку они «прячутся» за корпоративными структурами, сообщает издание.

Ранее СМИ сообщали о том, что представители стран Группы семи активизировали переговоры по использованию конфискованных активов России, передает «Радиоточка НСН».



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