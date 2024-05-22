СМИ: Стоимость квартир в новостройках к 2030 году вырастет вдвое

Уточняется, что к апрелю 2024 более 21 миллиона человек не имели доступа к льготным ипотечным программам, которые действуют только в отношении новостроек. Как сообщил изданию управляющий партнер „Живой Комплекс LES“ Олег Дедков, рекордные темпы строительства новостроек в ближайшее время могут существенно увеличить стоимость недвижимости.

«С учетом фиксируемого большинством наблюдателей с 2023 года роста показателей оплаты труда в российской экономике, рост стоимости недвижимости, прежде всего в регионах — неизбежен, и к 2030 году этот показатель вполне может удвоиться», — сказал он.

Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что к 2030 году в России намерены построить миллиард квадратных метров жилья, напоминает «Радиоточке НСН».

