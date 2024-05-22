СМИ: В России намерены запустить жилищные вклады в 2025 году

По его словам, соответствующий законопроект получил положительный отзыв правительства, одобрен Госдумой в первом чтении и может быть принят в текущем году. Инициатива предусматривает, что средства на подобных вкладах будут застрахованы на 10 миллионов рублей, вместо 1,4 миллиона рублей при обычных депозитах.

Участники рынка положительно оценивают законопроект, ожидая, что доходность по новому инструменту может быть выше, чем по обычным депозитам. Потратить деньги можно будет только на погашение ссуды на недвижимость, что увеличит долю одобренных ипотечных кредитов.

Ранее сообщалось, что объем досрочного погашения ипотеки за три месяца 2024 года упал на 10%. Подобную тенденцию эксперты издания связывают с повышением ключевой ставки до 16% в декабре 2023 года, напоминает «Радиоточке НСН».

