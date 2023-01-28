СМИ: Ставка Европы на природный газ США связана с рисками
Сотрудничество Евросоюза с США в сфере энергетики связано с несколькими рисками, пришли к выводу члены исследовательской группы Investigate Europe. Об этом пишет немецкое издание Focus.
По данным аналитиков, компании ЕС в течение последних 10 лет подписали не менее 33 договоров на поставку СПГ из Соединенных Штатов, треть из них - уже в 2022 году. Исследователи сделали вывод о тенденции к «новой зависимости Европы от США».
«Однако и зависимость от США полна опасностей. Как минимум с тех пор, как у власти в США побывал (экс-президент Соединенных Штатов Америки - прим.НСН) Дональд Трамп, страна считается подверженной политическим колебаниям», — цитирует публикацию Газета.ru.
По мнению автора материала, имидж надежного партнера Европы в последнее время изрядно пострадал.
Цена на газ в США за прошлый год увеличилась более, чем вдвое.
Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», страны Евросоюза совершают экономическое самоубийство в попытке поступиться своими энергетическими интересами в угоду заокеанским «друзьям».
«В потерях Европы виновата ее оголтелая санкционная политика, а также стремление поступиться своими энергетическими интересами в угоду заморским старшим товарищам. Согласно статистическим выкладкам, цена на энергоресурсы для европейских импортеров и в целом потребителей выросла во много раз... Нельзя исключать, что российский газ будет продолжать поступать в Европу, например, через тот же турецкий хаб. Не все страны довольны, когда им предлагают совершить экономическое самоубийство ради непонятных целей», - объяснял Гривач.
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