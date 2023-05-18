СМИ: США введут экспортные ограничения против 70 компаний РФ

В новый пакет санкций против России войдут экспортные ограничения в отношении 70 предприятий, заявили в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что США намерены ввести ограничения в отношении 300 компаний, физлиц, самолетов и судов. Санкции коснутся компаний, помогающих России обойти санкции.

«Продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России были еще труднее поддерживать свою военную машину, - сказал представитель администрации США.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страны «Большой семерки» намерены придерживаться жесткого курса в отношении России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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