СМИ: США введут экспортные ограничения против 70 компаний РФ
В новый пакет санкций против России войдут экспортные ограничения в отношении 70 предприятий, заявили в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что США намерены ввести ограничения в отношении 300 компаний, физлиц, самолетов и судов. Санкции коснутся компаний, помогающих России обойти санкции.
«Продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России были еще труднее поддерживать свою военную машину, - сказал представитель администрации США.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страны «Большой семерки» намерены придерживаться жесткого курса в отношении России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru