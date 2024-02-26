СМИ: Средняя ставка по кредиту в РФ превышает 40% с учетом всех опций

Отмечается, что многие российские банки продолжают скрывать от клиентов данные о полной стоимости кредита (ПСК), несмотря на требования Центробанка полностью раскрывать условия по займам.

Таким образом, помимо процентов за пользование денежными средствами, в ПСК входят все сопутствующие расходы клиента — выпуск карты, комиссии, обязательные страховки. Их наличие делает реальную стоимость займа выше озвученной ставки. По оценкам аналитиков, в России средняя ПСК по кредитам превышает 40%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит россиянам с 1 марта 2025 года устанавливать блокировку на заключение кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».