СМИ: Средняя ставка по кредиту в РФ превышает 40% с учетом всех опций
Фактическая стоимость займов в среднем на 1,5-3% выше официально объявленной Центробанком ставки, пишет РИА Новости.
Отмечается, что многие российские банки продолжают скрывать от клиентов данные о полной стоимости кредита (ПСК), несмотря на требования Центробанка полностью раскрывать условия по займам.
Таким образом, помимо процентов за пользование денежными средствами, в ПСК входят все сопутствующие расходы клиента — выпуск карты, комиссии, обязательные страховки. Их наличие делает реальную стоимость займа выше озвученной ставки. По оценкам аналитиков, в России средняя ПСК по кредитам превышает 40%.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит россиянам с 1 марта 2025 года устанавливать блокировку на заключение кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru