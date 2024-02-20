«Право на выход»: Экономист призвал усложнить отказ от самозапрета на кредиты

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который позволит россиянам с 1 марта 2025 года устанавливать блокировку на заключение кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями. Предполагается, что граждане смогут бесплатно и в любой момент времени ввести или снять для себя самозапрет. Однако, по словам Бунича, механизм отказа от запрета следует проработать более детально.

«Если в дальнейшем человеку захочется взять кредит, он сможет снять блокировку. Но этот процесс, на мой взгляд, надо усложнить. Например, сделать так, чтобы отменить самозапрет можно было только лично в центре «Госуслуг» после идентификации. Думаю, многие люди воспользуются возможностью самоблокировки. Это упростит работу банковских учреждений и правоохранительных органов в борьбе с мошенничеством и застрахует людей. Можно будет просто поставить галочку в «Госуслугах» и никто не сможет оформить кредит на твое имя. Если что-то произойдет, пострадает только финансовое учреждение, которое выдало деньги, не сверившись с данными. При правильной пропаганде этого закона можно будет обезопасить сразу половину населения», - заявил он.

Собеседник НСН также предположил, что после принятия общей инициативы стоит внести уточнения по частным моментам.

«Сначала надо принять общий закон, нюансы о том, кто будет принимать решения в случае с недееспособными людьми или как установить запрет для пожилых людей, могут быть прописаны дальше. Невозможно сразу учесть все случаи, просто у человека должно быть право выйти из этой системы. Если родственники видят, что бабушке целесообразно это сделать, она сама сможет установить запрет, близкие тоже должны иметь возможность сделать это за нее при наличии доверенности», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что кредитный портфель россиян в 2023 году вырос на рекордные 6 триллионов рублей. Около 60% ссуд, выданных в 2023 году, пришлось на ипотеку, передает «Радиоточка НСН».

