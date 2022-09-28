СМИ сообщили о возможном смягчении антироссийских санкций Евросоюза
Евросоюз намерен смягчить санкции против России. Об этом пишет Politico.
По данным издания, в Брюсселе планируют снять запрет на экспорт российских удобрений, цемента и другой продукции.
В то же время Еврокомиссия намерена озвучить предложения по новому пакету ограничений в отношении РФ и введению потолка цен на российскую нефть. ЕК выскажется по этому вопросу на брифинге в среду.
Ранее стало известно, что Ирландия, Польша и страны Балтии готовят проект очередного пакета антироссийских санкций, в который могут включить запрет на экспорт высокотехнологичных товаров и оказание IT-услуг российским клиентам, напоминает «Свободная пресса».
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