Глава МИД Франции анонсировала новые санкции ЕС против РФ из-за референдумов

Государства – участники Европейского союза введут против России дополнительные санкции в связи с проведением референдумов на востоке и юго-востоке Украины. Это подтвердила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Киев.

По её словам, обсуждение очередного блока ограничений в рамках ЕС уже проходит. В первую очередь, рестрикции будут направлены против организаторов голосований. Меры коснутся до сих пор не охваченных ими областей. Глава МИД пятой республики подчеркнула, что Евросоюз считает референдумы незаконными.

Голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской областей проходит с 23 сентября. Во вторник, 27 сентября – последний день референдумов о вхождении в состав России.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в новый пакет антироссийских санкций ЕС могут, в частности, включить запрет на экспорт мартфонов, аппаратуры радиолокации, лазерного оборудования, продажу недвижимости гражданам РФ.

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