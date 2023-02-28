СМИ сообщили о рекордном экспорте нефти из тихоокеанских портов России

За неделю с 24 февраля российскую нефть погрузили 34 танкера, 14 из которых получили топливо в тихоокеанских портах: десять — в Козьмино Приморского края, три — в Де-Кастри (Хабаровский край), один — в Пригородном (Сахалин). Остальные 20 танкеров погрузили нефть в Усть-Луге и Приморске (Ленинградская область), Мурманске и Новороссийске.

По данным агентства, доход от проданной за эту неделю сырья оценивается в $44 млн.

В предшествовавшие две недели в российских тихоокеанских портах было не более десяти танкеров. Последние объемы экспорта являются рекордными с начала 2022 года. По словам экспертов, нефть из восточных портов торгуется на 40% дороже, чем, например, из балтийских.

Как сообщалось ранее, Россия приобрела больше 100 морских танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию.

