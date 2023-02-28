СМИ сообщили о рекордном экспорте нефти из тихоокеанских портов России
Россия увеличила экспорт сырой нефти через тихоокеанские порты, сообщает Bloomberg.
За неделю с 24 февраля российскую нефть погрузили 34 танкера, 14 из которых получили топливо в тихоокеанских портах: десять — в Козьмино Приморского края, три — в Де-Кастри (Хабаровский край), один — в Пригородном (Сахалин). Остальные 20 танкеров погрузили нефть в Усть-Луге и Приморске (Ленинградская область), Мурманске и Новороссийске.
По данным агентства, доход от проданной за эту неделю сырья оценивается в $44 млн.
В предшествовавшие две недели в российских тихоокеанских портах было не более десяти танкеров. Последние объемы экспорта являются рекордными с начала 2022 года. По словам экспертов, нефть из восточных портов торгуется на 40% дороже, чем, например, из балтийских.
Как сообщалось ранее, Россия приобрела больше 100 морских танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- СМИ сообщили о рекордном экспорте нефти из тихоокеанских портов России
- В турецкой провинции Измир произошло землетрясение
- Пушилин: ВС России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск
- Додон: ВСУ могут атаковать Приднестровье с согласия Санду
- В Белгороде обнаружили обломки трех сбитых беспилотников
- В Киеве признали тяжелое положение ВСУ на линии фронта
- Сальдо назвал сроки возобновления железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом
- В Молдавии усилили меры безопасности из-за угрозы дестабилизации
- Орбан заявил об опасениях отправки войск стран ЕС на Украину
- «Спартак» во второй раз обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru