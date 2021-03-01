СМИ сообщили о подорожании оливкового масла

Стоимость оливкового масла в России вырастет на 15% из-за плохого урожая оливок в Греции, Италии и Испании. Как пишет «Коммерсант», уведомления о повышении цен на свою продукцию поставщики уже направили торговым сетям.

Ввиду высокого спроса на этот продукт в Евросоюзе цены повышаются на 20—40% ежегодно.

В правительстве РФ ответили на сообщения о «скачке» цен на продукты

Один из поставщиков заявил, что на стоимости оливкового масла может негативно отразиться ожидаемое снижение урожая оливок в Испании из-за неблагоприятных климатических условий. На эту страну приходится порядка 50% мирового производства оливок.

Снижение урожая оливок на 10—30% ожидается в Греции и Италии. В крупной торговой сети заявили, что свежие закупки масла из Италии обходятся дороже на 6—15%, при этом цены на масло из Греции остались прежними, передает Ura.ru.

Вместе с тем, в другой сети также рассказали о повышении стоимости продукта, однако связано это, по их словам, с курсом валют.

Цены на базовый набор продуктов растут быстрее, потому что люди будут покупать их в любом случае. Об этом на пресс-конференции НСН заявил экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, д.э.н. Леонид Холод.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Цены На Продукты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры