СМИ сообщили о подорожании оливкового масла

Один из поставщиков заявил, что на стоимости оливкового масла может негативно отразиться ожидаемое снижение урожая оливок в Испании из-за неблагоприятных климатических условий. На эту страну приходится порядка 50% мирового производства оливок.

Снижение урожая оливок на 10—30% ожидается в Греции и Италии. В крупной торговой сети заявили, что свежие закупки масла из Италии обходятся дороже на 6—15%, при этом цены на масло из Греции остались прежними, передает Ura.ru.

Вместе с тем, в другой сети также рассказали о повышении стоимости продукта, однако связано это, по их словам, с курсом валют.

Цены на базовый набор продуктов растут быстрее, потому что люди будут покупать их в любом случае. Об этом на пресс-конференции НСН заявил экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, д.э.н. Леонид Холод.



