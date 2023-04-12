СМИ сообщили о планах Восточной Европы отказаться от поставок российского урана
Восточноевропейские страны, а также США захотели сократить зависимость от поставок урана из России. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство приводит слова генерального директора национальной атомной компании Казахстана «Казатомпром» Ержана Муканова, который отметил, что неопределенность в геополитике «меняет потоки ядерного топлива».
«Некоторые АЭС в Восточной Европе, которые ранее получали обогащенный уран из России, будут искать другого поставщика с 2025 года», — заявил Муканов.
Казахстан рассматривают в качестве альтернативного поставщика ядерного топлива.
Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, спрос на обогащенный уран увеличится примерно на треть до 2030 года, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru