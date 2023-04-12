СМИ сообщили о планах Восточной Европы отказаться от поставок российского урана

Восточноевропейские страны, а также США захотели сократить зависимость от поставок урана из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти Британии организовали конкурс для создания альтернативного российскому урану топлива

Агентство приводит слова генерального директора национальной атомной компании Казахстана «Казатомпром» Ержана Муканова, который отметил, что неопределенность в геополитике «меняет потоки ядерного топлива».

«Некоторые АЭС в Восточной Европе, которые ранее получали обогащенный уран из России, будут искать другого поставщика с 2025 года», — заявил Муканов.

Казахстан рассматривают в качестве альтернативного поставщика ядерного топлива.

Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, спрос на обогащенный уран увеличится примерно на треть до 2030 года, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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