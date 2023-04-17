СМИ сообщили о переизбытке газа на рынках Европы и Азии

Рынки Европы и Азии перенасыщены природным газом, цены на него будут снижаться в ближайшие недели, пишет Bloomberg.

Страны предприняли усилия по сокращению потребления, боясь дефицита, а теперь танкеры с СПГ ждут покупателей, простаивают в море из-за переизбытка, объясняет агентство. Аналитики отмечают, что на ситуацию повлияла и теплая зима, но в дальнейшем переизбыток может исчезнуть.

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Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил, что российский газ объявлен в Европе ресурсом «нон грата» по политическим соображениям. По его словам, изменения на мировых рынках произошли под надуманными предлогами, а недорогой и экологичный природный газ из России резко перестал быть нужен Европе, которая до этого строила экономику на российском ресурсе. Он также назвал такое решение европейских стран экономически нецелесообразным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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