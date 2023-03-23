СМИ сообщили о конфликте между Германией и Францией

Ранее Берлин с небольшой группой союзников заблокировал решение Евросоюза о запрете продаж автомобилей с ДВС, который планируют ввести к 2035 году, отмечает RT. Это вызвало критику со стороны Франции, пишет «Свободная пресса». Также ФРГ требует исключить синтетическую альтернативу ископаемому топливу.

В то же время Париж добивается включения атомной энергетики в список «чистых» технологий ЕС, что вызвало негодование со стороны Германии. Отмечается, что французские власти особенно «злит» давление немецкого правительства на Еврокомиссию, понизившую значение атомной энергии в вопросе декарбонизации сообщества.

В четверг и пятницу в Брюсселе пройдет встреча лидеров Евросоюза, в ходе которой планируется обсудить экономику блока и поддержку Украины. Однако конфликт Берлина и Парижа может нарушить ход переговоров.

