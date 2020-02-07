СМИ сообщили о доходах Мишустина в UFG
С 2010 по 2015 год доходы премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи от траста UFG составили 33,55 млн долларов. Об этом РБК рассказала управляющий партнер UFG Полина Герасименко.
Сообщается, что в 2009 году Мишустин как ключевой руководитель UFG получил порядка 2,5 млн долларов. По словам Герасименко, в следующем году он передал 100% своего траста супруге Владлене Мишустиной из-за того, что сам он вернулся на государственную службу, передает РЕН ТВ.
Затем партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста. Доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил 11,55 млн долларов.
После того, как в России были введены ограничения, касающиеся супругов и несовершеннолетних детей госслужащих, доля была передана матери и сестре Михаила Мишустина, отмечает Ura.ru. В 2013-2015 годах они получили 11,9 млн долларов и 10,1 млн долларов соответственно.
Последняя сделка по продаже была закрыта в 2019 году, пишет «Газета.ру».
Ранее НСН писала о том, что ежемесячная зарплата экс-премьера Медведева на новом месте превысит материнский капитал на двух детей. Президент России подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза России в размере 618 тысяч 713 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, годовой доход Дмитрия Медведева, под которого специально и была создана эта должность, составит на новом месте работы без малого 7,5 миллионов рублей.
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