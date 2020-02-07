СМИ сообщили о доходах Мишустина в UFG

С 2010 по 2015 год доходы премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи от траста UFG составили 33,55 млн долларов. Об этом РБК рассказала управляющий партнер UFG Полина Герасименко.

Сообщается, что в 2009 году Мишустин как ключевой руководитель UFG получил порядка 2,5 млн долларов. По словам Герасименко, в следующем году он передал 100% своего траста супруге Владлене Мишустиной из-за того, что сам он вернулся на государственную службу, передает РЕН ТВ.

Затем партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста. Доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил 11,55 млн долларов.