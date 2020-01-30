Ну, как не порадеть…

Президент России подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза России в размере 618 тысяч 713 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, годовой доход Дмитрия Медведева, под которого специально и была создана эта должность, составит на новом месте работы без малого 7,5 миллионов рублей.

Зарплата бывшего премьер-министра, который в этом качестве прославился в веках фразой «Денег нет, но вы держитесь», оказывается даже выше, чем вновь установленный размер материнского капитала за двух детей: как объявил в Послании Федеральному собранию президент, с 1 января 2020 года уже после рождения первенца размер выплаты составит 466 тысяч рублей. Для второго ребенка, если родители уже получили маткапитал за первого, предусмотрена выплата в 150 тысяч рублей, если нет — выплата составит 616 тысяч. К слову, у Медведева только один ребенок, и тот давно совершеннолетний.

618 713 рублей в месяц составит зарплата бывшего руководителя правительства, с подачи которого появились экологический и утилизационный сборы, система «Платон», которые многие экономисты называют не иначе как поборами; проводится пенсионная реформа, повышен налог на добавленную стоимость, системы здравоохранения и образования приведены, мягко говоря, в состояние полного изумления; количество живущих за чертой бедности приблизилось даже по официальным данным к 20 миллионам.

Члены правительства Медведева, не вошедшие в новый кабинет министров, как мы уже сообщали, без работы не остались. Даже бывшая глава Минздрава Вероника Скворцова, чью деятельность по оптимизации системы здравоохранения «ужасной» называла даже ее коллега по кабмину Татьяна Голикова, и та трудоустроена. Кстати, ее зарплата на новой должности руководителя Федерального медико-биологического агентства будет, похоже, не меньше медведевской: как следует из открытых данных на сайте ФМБА, доход ее предшественника на этом посту Владимира Уйбы за 2018 год составил 7 млн 556 тысяч 810 рублей. Особенно «приятно», по всей видимости, ознакомиться с этими данными врачам, которые в прошлом году пытались уволиться из-за того, что их зарплаты не росли выше 7,5 тысяч в месяц.

Правительство Дмитрия Медведева 15 января в полном составе ушло в отставку, сразу после оглашения президентом Послания Федеральному собранию. На днях глава государства сообщил, что практически все бывшие члены правительства трудоустроены. Ну, как не порадеть родному человечку…

