ОПЕК+ назвал объём добровольного сокращения добычи нефти

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ договорились о добровольном уменьшении добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки в добавок к предыдущему объявленному сокращению на 2 миллиона баррелей в сутки. Такие уточнённые цифры обнародованы по итогам заседания Объединенного министерского мониторингового комитета организации.

Россия в рамках ОПЕК+ обязалась в добровольном порядке сократить добычу чёрного золота на полмиллиона баррелей в сутки до конца текущего года. После этого с аналогичными обязательствами о сокращении добычи на разную величину выступили восемь стран, включая Саудовскую Аравию, Ирак и Объединённые Арабские Эмираты.

ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Как пояснили в организации стран – экспортеров нефти, данная мера предосторожности преследует цель поддержания стабильности нефтяного рынка. После обнародования решения ОПЕК+ нефть на торгах подорожала на 8%.

Вице-премьер РФ Александр Новак предполагает, что другие страны - участницы ОПЕК+ также добровольно дополнительно сократят добычу, отмечает НСН.

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