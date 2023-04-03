ОПЕК+ назвал объём добровольного сокращения добычи нефти
Страны - участницы соглашения ОПЕК+ договорились о добровольном уменьшении добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки в добавок к предыдущему объявленному сокращению на 2 миллиона баррелей в сутки. Такие уточнённые цифры обнародованы по итогам заседания Объединенного министерского мониторингового комитета организации.
Россия в рамках ОПЕК+ обязалась в добровольном порядке сократить добычу чёрного золота на полмиллиона баррелей в сутки до конца текущего года. После этого с аналогичными обязательствами о сокращении добычи на разную величину выступили восемь стран, включая Саудовскую Аравию, Ирак и Объединённые Арабские Эмираты.
Как пояснили в организации стран – экспортеров нефти, данная мера предосторожности преследует цель поддержания стабильности нефтяного рынка. После обнародования решения ОПЕК+ нефть на торгах подорожала на 8%.
Вице-премьер РФ Александр Новак предполагает, что другие страны - участницы ОПЕК+ также добровольно дополнительно сократят добычу, отмечает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- Военкор Коц назвал имя вербовщика Треповой
- Эрдогану подарили первый турецкий электрокар
- В Госдуме ответили на слова Зеленского о выводе российских войск
- ОПЕК+ назвал объём добровольного сокращения добычи нефти
- Собянин: Новые объекты около ЦКАД помогут создать тысячи рабочих мест
- «Химки» расторгли контракт с главным тренером Гогниевым
- Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ
- СК РФ признал терактом убийство военкора Татарского
- «Похороним»: Аксёнов ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление
- Граждане РФ смогут въехать в Японию после отмены COVID-ограничений с 8 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru